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14:55, 15 января 2023
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Жена госпитализированного фигуриста Костомарова рассказала о его состоянии

Жена госпитализированного фигуриста Костомарова рассказала о его состоянии
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала РИА Новости о его состоянии. Она сообщила, что после госпитализации ее супруг по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

«Он в тяжелом состоянии, пока улучшений нет, но и ухудшений таких, как пишут, тоже нет — стабильно тяжелое состояние», — отметила Домнина.

Ранее Костомарова госпитализировали. В понедельник, 9 января, 45-летний спортсмен резко почувствовал себя плохо, у него начались сильные боли в груди. У фигуриста диагностировали пневмонию, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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