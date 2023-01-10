Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию

В одну из столичных больниц госпитализировали российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова, передает «Матч ТВ» со ссылкой на партнершу спортсмена по танцам на льду, фигуристку Татьяну Навку. Вечером в понедельник, 9 января, 45-летний спортсмен резко почувствовал себя плохо, у него начались сильные боли в груди.

«Да, Роман попал в реанимацию, пока никакой информации об этом нет, о его состоянии неизвестно», — заявила Навка.

По данным StarHit, врачи больницы имени Мухина, куда поступил олимпийский чемпион, диагностировали у него пневмонию. Утром 10 января состояние Костомарова ухудшилось и сейчас оценивается как тяжелое, спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Точный диагноз мне не известен, я жду звонка из больницы, прошу мне не звонить», — заявила изданию супруга Костомарова, фигуристка Оксана Домнина.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации режиссера Никиты Михалкова. 77-летний кинодеятель находится в реанимации московской больницы №52, куда его перевели из ГКБ №67. Тяжелое состояние режиссера подтвердила телеведущая и актриса Яна Поплавская.