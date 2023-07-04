Роман Костомаров показал на видео тренировку в протезах

«Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в жизни», — написал фигурист. Менее чем за полчаса публикация набрала сотни комментариев от пользователей сети.

«Вы герой! Скольким сейчас дадите веру в себя», «Чемпион, мы с тобой, Рома», «Всем пример, восхищена вашим характером», — поддержали Костомарова подписчики.

Костомаров попал в больницу в начале января 2023 года. Он пережил некроз, два инсульта, ампутацию обеих стоп и пальцев левой руки. Позднее спортсмен стал восстанавливаться после тяжелой болезни, а в июне стало известно о его первых тренировках с протезами.