В Москве заметили и сняли на видео человека в ростовом костюме женской матки

«Кто потерял?», «[Врач и телеведущая Елена] Малышева что ли?», «Какой-то плечистый всадник без головы, еще и в розовом. Певец Филипп Киркоров с примерки идет?», «Убежала от хозяйки», «Это подготовка. Скоро половые органы людей в человеческий рост по улицам будут разгуливать», «Будущее уже наступает», — прокомментировали юзеры.

Ранее «белые ходоки» в костюмах мумий с капельницами прошлись по столичным улицам в центре города и попали на видео.