18:20, 08 июля 2023
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В Москве заметили и сняли на видео человека в ростовом костюме женской матки
Человек в ростовом костюме женской матки прогулялся по улицам Москвы.
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Человек в ростовом костюме матки женщины прогулялся по улицам московского района Южное Бутово и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» Увиденное рассмешило пользователей сети.
«Кто потерял?», «[Врач и телеведущая Елена] Малышева что ли?», «Какой-то плечистый всадник без головы, еще и в розовом. Певец Филипп Киркоров с примерки идет?», «Убежала от хозяйки», «Это подготовка. Скоро половые органы людей в человеческий рост по улицам будут разгуливать», «Будущее уже наступает», — прокомментировали юзеры.
Ранее «белые ходоки» в костюмах мумий с капельницами прошлись по столичным улицам в центре города и попали на видео.