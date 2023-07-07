19:36, 07 июля 2023
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«Белые ходоки» с капельницами попали на видео в центре Москвы
Москвичей в костюмах мумий с капельницами заметили в центре столицы.
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
В центре столицы заметили людей в костюмах мумий с капельницами в руках. «Белые ходоки» попали на видео, опубликованное Telegram-каналом «Что там в Москве?».
В ролике две женщины, с ног до головы обмотанные бинтами, перешли пешеходный переход. «Дожили до пятницы, всех поздравляю», — подписали ролик на канале.
«Пациенты из больницы убежали?», «Это итог прыжков через костер на Ивана Купалу», «Снова идут праздновать», — высказали комментаторы шуточные предположения о происхождении «мумий». Многие отметили, что это может быть флешмоб.
Ранее на столичной улице заметили четверых «белых ходоков». Их необычные костюмы заинтересовали пользователей сети.