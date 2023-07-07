«Белые ходоки» с капельницами попали на видео в центре Москвы

В ролике две женщины, с ног до головы обмотанные бинтами, перешли пешеходный переход. «Дожили до пятницы, всех поздравляю», — подписали ролик на канале.

«Пациенты из больницы убежали?», «Это итог прыжков через костер на Ивана Купалу», «Снова идут праздновать», — высказали комментаторы шуточные предположения о происхождении «мумий». Многие отметили, что это может быть флешмоб.

Ранее на столичной улице заметили четверых «белых ходоков». Их необычные костюмы заинтересовали пользователей сети.