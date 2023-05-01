Коуч по здоровью перечислила полезные привычки для хорошего сна

Полезные привычки для хорошего сна перечислила в беседе с «Мослентой» коуч по здоровью, нутрициолог, косметолог, член Международной ассоциации специалистов и организаций в области превентивной медицины Татьяна Яковлева.

Большое значение, по словам специалиста, имеет соблюдение режима сна. Ложиться спать и просыпаться желательно в одно и то же время каждый день. При этом засыпать лучше до полуночи, идеальное время — 22:00-22:30.

«Если вы привыкли засыпать глубоко за полночь и хотите избавиться от этой вредной привычки, лучшее решение — менять режим постепенно. Начните ложиться спать на 15 минут раньше, потом еще на 15 минут раньше, потом еще… Таким образом вы доберетесь до заветного времени», — посоветовала Яковлева.

Важным правилом здорового образа жизни является отсутствие «отсыпных» дней: никаких поздних подъемов в выходные быть не должно. Нужно высыпаться каждый день, не спать слишком мало или слишком много.

«Попробуйте спать по режиму, и увидите, насколько у вас прибавится энергии», — пообещала коуч.

Еще одно правило — откладывать все гаджеты в сторону за час или два часа до сна. «Чтобы сделать это было проще, придумайте себе ритуал перед сном. Возможно, это будет принятие ванны с магниевой солью, которая дополнительно успокоит и расслабит. Положительное влияние также оказывает чтение книг, медитации или просто успокаивающая и расслабляющая музыка, свечи. Выберите тот вариант, который будет максимально комфортным именно для вас», — призвала собеседница «Мосленты».

Для улучшения качества сна Яковлева также порекомендовала использовать блэкаут-шторы или маску для сна, ответственно подойти к выбору матраца и подушки — они должны быть удобными.

«Постельное белье должно быть качественным, приятным для тела. Когда вы оказываетесь в кровати, все должно работать над тем, чтобы вы расслабились и быстро уснули. Здоровый сон — это если вы засыпаете в течение 15 минут после того, как оказываетесь в постели, и встаете в течение 15 минут после пробуждения», — отметила эксперт.

Яковлева посоветовала использовать световые будильники, которые плавно увеличивают освещенность к моменту пробуждения, сразу после пробуждения открывать шторы и проветривать помещение.

«Утро обязательно начинайте со стакана теплой воды с лимоном, она запустит обменные процессы в организме. А через 30 минут после воды можно приступать к завтраку. Легкое и приятное утреннее пробуждение — признак здоровья, поэтому так важно нормализовать сон», — объяснила собеседница «Мосленты».

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