Анна Семенович раскрыла секрет хорошего сна

Секрет хорошего сна во время гастролей раскрыла на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Семенович. Артистка призналась, что высыпаться при «бешеном графике перелетов» ей помогают таблетки, привычка спать и хорошо зашторенное окно.

«В любом городе, где бы я ни была, я приезжаю в гостиницу, плотно закрываю шторы, пью таблеточку мелатонина и стараюсь спать при любой возможности. Потому что только сон помогает мне восстановить силы после длительного перелета», — ответила Семенович в сторис на вопрос одного из подписчиков.

Ранее Семенович раскрыла подробности своей диеты. Она сообщила о похудении с помощью интервального голодания.