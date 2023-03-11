40-летняя Юлия Ковальчук опубликовала селфи без фильтров

Селфи без фильтров опубликовала 40-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Таким образом она ответила на комментарии о своем возрасте.

«Конечно, я повзрослела. И пусть, девочки, комментарии типа: "Как ты постарела или повзрослела" — вас не пугают и не обижают. Это же такое счастье — быть взрослой, свободной и самодостаточной. Да и взрослеть нужно уметь», — подписала кадр звезда.

Откровенность Ковальчук восхитила ее фолловеров. «Прекрасно выглядите! Ухоженная, молодая и красивая», «Никого не слушайте! У каждого возраста свои плюсы», «Очень красиво взрослеете», — написали они.

Ранее селфи без макияжа и фильтров опубликовала жена солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова певица Регина Бурд. «После лыжной тренировки. Кайф», — подписала артистка выложенное в сторис селфи без косметики.