Жена Сергея Жукова опубликовала селфи без макияжа и фильтров

Свое лицо без макияжа и фильтров показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, мать троих детей, певица Регина Бурд.

«После лыжной тренировки. Кайф», — подписала артистка опубликованное в сторис селфи без косметики. В кадре она запечатлена в черном спортивном костюме и куртке такого же цвета. Ее волосы зачесаны назад.

Занятия Бурд прошли в Мещерском парке в Москве. Она не раз демонстрировала подписчикам свое увлечение беговыми лыжами. Хобби певицы поддерживают старшие дети.

Бурд и Жуков поженились в декабре 2007 года. У них трое общих детей — 14-летняя Ника, 12-летний Энджел и 8-летний Мирон.

Ранее лицо без фильтров показала 51-летняя телеведущая и актриса Лера Кудрявцева. «Безупречных людей не бывает», — заявила она.