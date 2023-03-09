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20:51, 09 марта 2023
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Жена Сергея Жукова опубликовала селфи без макияжа и фильтров

Жена Сергея Жукова, певица Регина Бурд, показала свое лицо без косметики.

Жена Сергея Жукова опубликовала селфи без макияжа и фильтров
Фото: @burdregina

Свое лицо без макияжа и фильтров показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, мать троих детей, певица Регина Бурд.

«После лыжной тренировки. Кайф», — подписала артистка опубликованное в сторис селфи без косметики. В кадре она запечатлена в черном спортивном костюме и куртке такого же цвета. Ее волосы зачесаны назад.

Занятия Бурд прошли в Мещерском парке в Москве. Она не раз демонстрировала подписчикам свое увлечение беговыми лыжами. Хобби певицы поддерживают старшие дети.

Бурд и Жуков поженились в декабре 2007 года. У них трое общих детей — 14-летняя Ника, 12-летний Энджел и 8-летний Мирон.

Ранее лицо без фильтров показала 51-летняя телеведущая и актриса Лера Кудрявцева. «Безупречных людей не бывает», — заявила она.

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