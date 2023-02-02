40-летняя Юлия Ковальчук опубликовала фото без макияжа

Фото без макияжа опубликовала 40-летняя певица Юлия Ковальчук в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На выложенных в сеть селфи артистка позирует в халате при естественном дневном свете. Фото не обработаны фильтрами.

«Доброе утро. Сейчас в мире тренд на натуральность — и пусть же он продлится как можно дольше», — подписала пост Ковальчук.

Комментаторы отметили, что артистка находится в отличной форме. «Красотка», «Естественная и чистая», «Огонь», — отреагировали они.

Ранее селфи без макияжа показала подписчикам экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова. 40-летняя певица опубликовала фото на отдыхе в Майами.