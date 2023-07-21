Юлия Ковальчук раскрыла набранный за вторую беременность вес

О течении своей второй беременности рассказала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Юлия Ковальчук. Две недели назад 40-летняя знаменитость родила вторую дочь.

По словам артистки, вторая беременность отличается от первой осознанностью. «Нет страхов и волнения, есть только желание подарить новую жизнь этому миру», — написала она в сторис.

Ковальчук заявила о наборе 14 килограммов за вторую беременность, отметив, что 10,5 килограмма из них уже сбросила.

Певица призналась, что ей приходилось «мастерски» прятать живот, чтобы о ее беременности узнало как можно меньше людей.

«Я рожала первую дочь в 34, вторую — в 40. Но я знаю и тех, кто родил первенца в 45! Никогда не поздно!» — ответила Ковальчук на сомнения подписчиков в безопасности поздних родов.

В октябре 2013 года Ковальчук вышла замуж за певца Алексея Чумакова, с которым состояла в романтических отношениях с 2008-го. 12 октября 2017 года у них родилась первая дочь, 8 июля 2023-го — вторая.

Ранее набранный за время беременности вес раскрыла жена актера Павла Прилучного актриса Зепюр Брутян.