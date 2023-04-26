02:34, 26 апреля 2023
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Мужчина в ковбойской шляпе и трусах попал на видео на улицах Москвы
Москвич в ковбойской шляпе и трусах на улицах города сравнили с Данди Крокодилом.
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Немолодой седой мужчина в ковбойской шляпе, трусах, футболке и сандалиях прогулялся по улицам города и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» Москвич неспешно шел вдоль набережной.
«Это Данди про прозвищу Крокодил (герой известного одноименного американского фильма — примечание "Мосленты")», «Без штанов, но в шляпе», «Крокодил Данди идет греться на солнышке и манить девчонок своими булками», «Очаровашка! Ножки позагорать вывел», «Красавчик. Казанова», — прокомментировали ролик юзеры.
Ранее в Москве на видео попал голый «Терминатор». Обнаженный мужчина прошелся по улицам района Строгино.