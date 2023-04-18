Голый «Терминатор» прошелся по улицам Москвы и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Родное Строгино М125». Обнаженного мужчину заметили на северо-западе столицы.

«История с нашим "малышом-голышом" не заканчивается. Автор видео проводил его до дома — реакции было ноль. А в комментариях соседи написали, что мужчина чуть ли не весь район голым обошел», — рассказали администраторы канала.

На кадрах ролика запечатлен полностью голый мужчина, который спокойно идет по пешеходной дорожке вдоль автомобильной дороги в Строгино. Его заметили двое молодых людей, которые сделали запись и выложили ее в сеть.