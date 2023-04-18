Голый «Терминатор» прошелся по улицам Москвы и попал на видео
Обнаженный мужчина прошелся по улицам района Строгино в Москве.
Голый «Терминатор» прошелся по улицам Москвы и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Родное Строгино М125». Обнаженного мужчину заметили на северо-западе столицы.
«История с нашим "малышом-голышом" не заканчивается. Автор видео проводил его до дома — реакции было ноль. А в комментариях соседи написали, что мужчина чуть ли не весь район голым обошел», — рассказали администраторы канала.
На кадрах ролика запечатлен полностью голый мужчина, который спокойно идет по пешеходной дорожке вдоль автомобильной дороги в Строгино. Его заметили двое молодых людей, которые сделали запись и выложили ее в сеть.
«Все страшнее и страшнее. Искусственный интеллект, голые мужики. Терминатор?», «Точно как терминатор, покувыркался в тоннеле и возвращается домой», «Очки, одежду и мотоцикл ищет», «Может, это перформанс какой-то», «Весна. Ловля на живца. А если серьезно, возможно, он болен», — прокомментировали юзеры.
Один из пользователей отметил, что в таких случаях нужно не камеру включать, а вызывать полицию.
Ранее уличная тренировка полуголого москвича попала на видео.