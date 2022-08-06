Сергей Лазарев назвал один из самых красивых городов в мире

Одним из самых красивых городов в мире Москву назвал популярный российский певец Сергей Лазарева. В разговоре с «Мослентой» артист рассказал, что сам вырос в столичном районе Кунцево.

«С полной уверенностью могу сказать, что Москва — один из самых красивых городов во всем мире. Мне кажется, туристы, которые приезжают в нашу столицу, пребывают в приятном шоке от увиденного», — сказал он.

Лазарев отметил, что в свободное время любит пройтись по Патриаршим Прудам или Ходынке. По его мнению, в столице самые вкусные рестораны, потрясающие музеи и интересная архитектура. Больше всего ему нравится то, что Москва никогда не спит и в любое время суток здесь можно найти, чем заняться.

Ранее об отличиях москвичей от жителей Санкт-Петербурга рассказала известная российская актриса Полина Ауг. По ее мнению, жителей столицы отличает «бешеный» ритм жизни.