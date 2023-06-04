Россияне высказались о планах взять кредит на летний отпуск

О намерении взять кредит на отпуск летом 2023 года россияне высказались в проведенном популярным сервисом по поиску работы SuperJob.ru исследовании. В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из разных регионов страны, запланировавших отпуск в ближайшие три месяца.

О решении воспользоваться подобной опцией заявили три процента опрошенных, большинство из которых старше 45 лет. Эти люди уверены: ничто не должно препятствовать отдыху, потому что отдохнувший человек доволен жизнью и работает лучше, отметили на портале.

При этом большинство россиян придерживаются полярной точки зрения: без денег надо сидеть дома. Среди противников займов на отпуск больше мужчин и тех, кто предпочитает отдыхать за пределами родной страны.

Ранее стала известна стоимость идеального недельного отпуска для москвича.