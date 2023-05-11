Стала известна стоимость идеального недельного отпуска для москвича

Стоимость идеального недельного отпуска для москвича стала известна из проведенного популярным сервисом по поиску работы SuperJob.ru опроса. В исследовании приняли участие 1500 жителей столицы.

Большинство опрошенных оценили идеальный недельный отпуск в 170 тысяч рублей на человека. За год потребности москвичей стали чуть скромнее — 12 месяцев назад в аналогичном исследовании они оценили идеальный отпуск на 5 тысяч дороже.

При этом максимальная сумма, которую большинство москвичей готовы потратить на отдых в 2023 году — 55 тысяч рублей. В 2022-м она составляла 50 тысяч рублей.

По 29 процентов опрошенных москвичей заявили о полном отсутствии средств на отпуск и в этот раз, и годом ранее.

Ранее рекомендации по быстрому возвращению в рабочий режим после отпуска дала клинический психолог, гипнотерапевт, специалист по психосоматике Анастасия Нович.