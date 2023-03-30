Егор Крид откроет ресторан в Москве

Ресторан под названием «Гуччи» в центре Москвы откроет российский певец Егор Крид. По данным Super.ru, заведение будет располагаться на Новом Арбате, по соседству с рестораном рэпера Тимати (Тимур Юнусов).

По имеющейся информации, внутри помещения уже закончен черновой ремонт и стоит не распакованная бытовая техника и мебель. Начата роспись стен. Уточняется, что официально хозяином нового заведения будет Юнусов. Одна из его компаний уже подала заявку на регистрацию товарного знака «Гуччи».

Накануне Крид поделился на личной странице в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) снимком, сделанным в помещении, где идет ремонт. На фото исполнитель сидит за столом со скатертью, на которой изображен фирменный знак итальянского дома моды Gucci. Также на певце толстовка того же бренда.

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