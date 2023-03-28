Ресторанный критик обругал знаменитую московскую рюмочную
Ресторанный критик Костин назвал знаменитую рюмочную в Зюзине дешевой и грязной.
Ресторанный критик Михаил Костин в своей новой рецензии обругал знаменитую московскую рюмочную в районе Зюзино. Он назвал заведение дешевым и грязным.
По его словам, рюмочную можно охарактеризовать, как «рай для бомжей-алкашей». Костин отметил, что брать холодные закуски в заведении приходится самостоятельно, а у кассы бара все еще продаются футболки и компакт-диски, как это было модно несколько десятков лет назад.
«Цены низкие. Некоторые яства сразу же отправляются в микроволновку», — рассказал он.
Оплачивать заказ здесь можно наличными или переводом на карту. Всем девяти заказанным позициям, среди которых были пельмени, чебурек и домашние котлеты, Костин поставил отрицательные оценки. Стоимость каждого блюда не превышала 200 рублей.
«Внутри лук и жир. Вкус намекал на тяжкие последствия. Послевкусие луковое — подарок от заведения на целый день», — описал критик опробованную им самсу.
Про впечатления о самой рюмочной Костин написал, что, кажется, генеральную уборку здесь не проводили больше года. Кроме того, он пожаловался на грубость женщины-кассира. Популярность данного заведения Костин объяснил модой современной молодежи на все «грязное, рваное и дешевое».
Ранее москвичи раскрыли свое отношение к пельменям. Более 60 процентов респондентов рассказали, что едят их время от времени.