Ресторанный критик обругал знаменитую московскую рюмочную

Оплачивать заказ здесь можно наличными или переводом на карту. Всем девяти заказанным позициям, среди которых были пельмени, чебурек и домашние котлеты, Костин поставил отрицательные оценки. Стоимость каждого блюда не превышала 200 рублей.

«Внутри лук и жир. Вкус намекал на тяжкие последствия. Послевкусие луковое — подарок от заведения на целый день», — описал критик опробованную им самсу.

Про впечатления о самой рюмочной Костин написал, что, кажется, генеральную уборку здесь не проводили больше года. Кроме того, он пожаловался на грубость женщины-кассира. Популярность данного заведения Костин объяснил модой современной молодежи на все «грязное, рваное и дешевое».

Ранее москвичи раскрыли свое отношение к пельменям. Более 60 процентов респондентов рассказали, что едят их время от времени.