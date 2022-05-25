Москвичи оценили криминогенную обстановку района Гольяново

В середине 2010-х район Гольяново попал в список «самых опасных мест планеты» для туристов в рейтинге американского издания The Huffington Post. О криминогенной обстановке в 2022 году «Мосленте» рассказали местные жители.

Так, 30-летний Данила Белов, проживающий в Гольянове с рождения, отметил, что в 1990-х — начале 2000-х на местности действительно была не самая благополучная обстановка в плане криминала. «Словами это можно выразить так: "Гопота пыталась кинуть на каждом углу". Но уже довольно давно ничего подобного не наблюдается. Не знаю точную статистику, но по ощущениям преступлений у нас не больше, чем в любом другом районе», — рассказал москвич. Единственное исключение, по его словам, составляют закладчики наркотиков. Мужчина рассказал, что особенно много их бывает у Бабаевского пруда.