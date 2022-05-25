Москвичи оценили криминогенную обстановку района Гольяново
В середине 2010-х район Гольяново попал в список «самых опасных мест планеты» для туристов в рейтинге американского издания The Huffington Post. О криминогенной обстановке в 2022 году «Мосленте» рассказали местные жители.
Так, 30-летний Данила Белов, проживающий в Гольянове с рождения, отметил, что в 1990-х — начале 2000-х на местности действительно была не самая благополучная обстановка в плане криминала. «Словами это можно выразить так: "Гопота пыталась кинуть на каждом углу". Но уже довольно давно ничего подобного не наблюдается. Не знаю точную статистику, но по ощущениям преступлений у нас не больше, чем в любом другом районе», — рассказал москвич. Единственное исключение, по его словам, составляют закладчики наркотиков. Мужчина рассказал, что особенно много их бывает у Бабаевского пруда.
Василий Кирьянов, обосновавшийся в районе около семи лет назад, рассказал, что местные жители в «пьяном угаре» постоянно ломают деревянные качели во дворах. «Я ни разу не видел, чтобы полиция приезжала и контролировала эту ситуацию. Город хоть и меняется к лучшему, люди это воспринимают неправильно, как само собой разумеющееся, и начинают все ломать», — отметил собеседник.
29-летняя москвичка Анастасия Серегина заключила, что глобальных проблем с криминалом в районе не видит. «Раньше Гольяново считался самым опасным районом, но это уже в прошлом. А стереотип этот пошел, наверное, из-за лихих 90-х. Сейчас здесь все очень мирно», — сообщила москвичка.
Ранее жительница столицы рассказала о похоронных традициях в своем родном районе Бутово, которые отложились в ее памяти с детства.