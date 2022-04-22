Московские кришнаиты вышли на улицу в одинаковых пуховиках. Соответствующее фото было опубликовано в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), и вызвало удивление у жителей столицы.

На снимке, который сделал очевидец, несколько женщин-адептов стоят в оранжевых религиозных одеяниях и одинаковых пуховых куртках. «Интересно, они курточки централизованно закупают?» — поинтересовались пользователи сети.

В комментариях подписчики также задались вопросом, откуда у почитателей Кришны в запасе столько одинаковой теплой одежды. «Пуховички и год назад уже были — похоже, где-то закупили малым оптом», — предположили москвичи в комментариях.

Ранее на столичных улицах жители Москвы начали замечать развешанные «шифровки» на деревьях.