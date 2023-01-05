34-летняя Кристина Асмус продемонстрировала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) продемонстрировала подписчикам 34-летняя российская актриса Кристина Асмус. Женщина улетела отмечать новогодние праздники в Дубай. Она поделилась двумя фотографиями в купальнике оранжевого цвета.

«2023 и 2022», — подписала она галерею из двух снимков. На первом из них Асмус позирует, стоя на краю бассейна на руках, вверх ногами. На втором фото артистка повернулась к фотографу спиной, показав ягодицы.

Не все подписчики актрисы оценили новые фотографии. Некоторые из них осудили ее и указали, что второе фото не следовало публиковать в социальных сетях.

«Идеально», «Ну второе фото явно лишнее», «Вторая фотография пошловата, ты и без этого талантлива», «И ты туда же?», «Спасибо, что в трусах», — прокомментировали юзеры.

Ранее свою фигуру в купальнике продемонстрировала 54-летняя модель и телеведущая Светлана Бондарчук. Снимок восхитил пользователей сети.