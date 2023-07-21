Кристина Асмус впервые рассказала о домашнем насилии

Подробностями отношений с абьюзером поделилась в шоу «Разговоры» на YouTube-канале «Прослушка» российская актриса, звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус. Она рассказала о домашнем насилии в отношениях, признавшись, что бывший возлюбленный регулярно избивал ее.

Тяжелые отношения с молодым человеком сложились у нее еще в юности. Он систематически избивал Асмус и издевался над ней. Продлилось это полтора года. Актриса призналась, что тогда боялась закончить отношения из-за возможного осуждения окружающих. Она была уверена, что люди обвинят в случившемся именно ее.