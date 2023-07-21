Кристина Асмус впервые рассказала о домашнем насилии
Актриса Асмус поделилась подробностями отношений с абьюзером.
Подробностями отношений с абьюзером поделилась в шоу «Разговоры» на YouTube-канале «Прослушка» российская актриса, звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус. Она рассказала о домашнем насилии в отношениях, признавшись, что бывший возлюбленный регулярно избивал ее.
Тяжелые отношения с молодым человеком сложились у нее еще в юности. Он систематически избивал Асмус и издевался над ней. Продлилось это полтора года. Актриса призналась, что тогда боялась закончить отношения из-за возможного осуждения окружающих. Она была уверена, что люди обвинят в случившемся именно ее.
Кроме того, по ее словам, на нее давило строгое воспитание родителями, которые не разрешали ей показывать эмоции. Асмус отметила, что она впервые подняла эту тему, чтобы другие девушки не боялись осуждения и уходили из таких отношений как можно скорее.
Известно, что во время учебы в театральном училище Асмус встречалась с однокурсником, после чего у нее был краткосрочный роман со звездой сериала «Универ» Алексеем Гавриловым, сыгравшим роль Гоши. В 2014 году актриса вышла замуж на комика Гарика Харламова, в браке с которым у них родилась дочь. Три года назад они развелись. Сейчас Асмус состоит в романтических отношениях с актером Романом Евдокимовым.
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