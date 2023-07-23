Кристина Асмус показала стойку на руках в купальнике
Актриса Асмус показала фигуру в купальнике.
Новые фотографии с отдыха в Турции опубликовала на личной странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) российская актриса Кристина Асмус. На снимках она позирует в купальнике бежевого цвета.
«Красивая женщина, гимнастка, но не актриса. Мое мнение», «Стойка — топ. Кристина, вы супер», «Оба фото классные», «Красотка во всех смыслах», — прокомментировали юзеры.
Артистка продемонстрировала подписчикам фигуру с разных ракурсов. На одном из фото она стоит на руках ногами вверх, на другом — запечатлена в прыжке.
Ранее фотографию в купальнике опубликовала 61-летняя известная российская телеведущая Екатерина Андреева. Снимок восхитил ее подписчиков.