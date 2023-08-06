Кристина Асмус поделилась фото в купальнике

Фотографиями в купальнике поделилась на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) актриса Кристина Асмус. Снимки восхитили пользователей сети.

«Пост про то, какая же сочная грудь у меня становится, когда я поправляюсь», — подписала она публикацию.

На фото Асмус позирует на пляже в купальнике нежно-желтого цвета. Подписчики отметили, что звезде идет полнота.

«Зачем вы каждый раз делаете акцент на том, что вы поправились? Вам очень идет», «Невероятно красивая! Все гармонично», «Вам безумно идет быть такой, как в данный момент. Не худейте!», «Мне все нравится», — прокомментировали юзеры.

Ранее Асмус поделилась результатами похудения.