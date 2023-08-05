Кристина Асмус показала результаты похудения

Фотографией после похудения поделилась в сторис в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) известная 35-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус.

«Я похудела, и самооценка настояла на том, чтобы зафиксировать и поделиться этим фактом», — подписала она снимок.

На селфи-фото в зеркало Асмус позирует в бежевом топе и черных лосинах с оголенным животом. На ее лице нет косметики.

Сколько килограммов сбросила артистка — неизвестно, однако еще в марте этого года подписчики звезды отмечали, что она сильно прибавила в весе.

Ранее актриса Кристина Асмус на видео сделала на пляже сальто пять раз подряд.