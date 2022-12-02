Ивлеева назвала личный критерий старости

Один личный критерий старости назвала в своем Telegram-канале телеведущая и блогерша Настя Ивлеева. Звезда оказалась удивлена тому, что предпочла шопингу в иностранном торговом центре чтение книги.

«Вот она, осознанность (старость), когда прилетев в очередной город вместо того, чтобы побежать в местный ТЦ или пивнуху, предпочитаешь [русского писателя Федора] Достоевского. "Преступление и наказание" взахлеб», — написала она.

Подписчики Ивлеевой похвалили блогершу за ее выбор, но многие указали, что это не говорит о ее старении.

«Старость… Ну вот не начинайте же. Тебе еще лет 50 молодой козочкой скакать, а она про старость. Просто сейчас время Достоевского, а не старость», «Не из-за старости это. Произведение реально интересное и всем его советую! Я его взахлеб прочитала еще лет в 17», «Ой, прям старость! В этом возрасте жизнь только начинается», — прокомментировали юзеры.

Ранее Ивлеева рассказала о самом необычном эксперименте в своей жизни. Она подкрепила историю яркими фото и видео.