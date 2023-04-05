Собянин вынес решение по строительству крупной мечети в Москве
Мэр Собянин: место расположения будущей мечети в Москве будет изменено.
Информацию о строительстве крупной мечети в районе Косино-Ухтомский в Москве прокомментировал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что место расположения будущей мечети будет изменено.
По его словам, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Духовного управления мусульман России России Равиль Гайнутдин лично попросили о переносе места строительства. Теперь мечеть возведут на земельном участке рядом с метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом.
По словам Собянина, так мечеть не будет мешать местным жителям и будет находиться в хорошей транспортной доступности. Мэр добавил, что речь идет о небольшом объекте в 2,5 тысячи квадратных метров. «Москва — город многонациональный и многоконфессиональный. Мы всегда жили и будем жить в мире и согласии», — заключил он.
Ранее сотни людей вышли на народный сход на место предполагаемого строительства мечети в Москве. Ситуация попала на видео.