На месте предполагаемого строительства мечети в Москве собрались сотни людей

По имеющейся информации, православные жители России собрались утром в местном храме недалеко от Святого озера. Они отстояли молебен, а также заявили о том, что не выступают против строительства мечети, однако хотят, чтобы ее возведение перенесли в другое место. В их поддержку уже было собрано более 16 тысяч подписей.

Ранее столичный имам раскрыл планы строительства мечети в Новой Москве.