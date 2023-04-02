12:48, 02 апреля 2023
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На месте предполагаемого строительства мечети в Москве собрались сотни людей
Сотни людей вышли на народный сход на место предполагаемого строительства мечети в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Плохие новости 18+»
На народный сход в районе Косино-Ухтомский, где, по слухам, планируется возведение самой большой мечети в Москве, в воскресенье, 2 апреля, вышли сотни людей. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале «Плохие новости 18+».
По имеющейся информации, православные жители России собрались утром в местном храме недалеко от Святого озера. Они отстояли молебен, а также заявили о том, что не выступают против строительства мечети, однако хотят, чтобы ее возведение перенесли в другое место. В их поддержку уже было собрано более 16 тысяч подписей.
Ранее столичный имам раскрыл планы строительства мечети в Новой Москве.