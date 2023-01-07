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16:28, 07 января 2023
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39-летняя Ксения Бородина опубликовала фото в купальнике

39-летняя Ксения Бородина опубликовала фото в купальнике
Фото: @borodylia

Фото в купальнике на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) опубликовала 39-летняя ведущая и блогер Ксения Бородина.

«Я не стала подводить итоги какие-то ушедшего года, но прочитала много разных посто у других. И знаете, это круто, что мы наконец-то немного приземлились и ценим то, что у нас есть сейчас», — написала телезвезда.

На фото Бородина позирует на пляже острова Пхукет в Таиланде, сидя на коленях в слитном купальнике. Образ она дополнила ювелирными украшениями.

Фолловеры восхитились образом телеведущей. «Какая же красотка», «Какой красивый купальник», «Шикарная», «Богиня», «Какая ты классная! Твоя энергетика чувствуется через фото», — написали юзеры в комментариях.

Ранее фото в купальнике продемонстрировала 34-летняя Кристина Асмус.

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