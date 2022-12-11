Ксения Бородина призналась в ненависти к отцу

В ненависти к собственному отцу призналась в эфире телешоу «Женский клуб» телеведущая и блогерша Ксения Бородина. Она заявила, что не смогла познать любви родителя в детстве, что повлияло на ее характер.

По ее словам, отец провел с дочерью очень мало времени и периодически пытался купить любовь ребенка подарками. При этом у маленькой Ксении к нему изначально была большая любовь, которая в последствии переросла в негатив.

На данный момент Бородина отпустила эту ситуацию и говорит, что простила отца, который скончался несколько лет назад.

Ранее Бородина рассказала о финансовой помощи со стороны отцов своих дочерей. «Отец Маруси не помогает. Отец Теоны пересылает регулярно определенную небольшую сумму. Школа, путешествия, няни, быт, одежда девочек — все на мне» — заявила телеведущая.