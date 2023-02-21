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03:41, 21 февраля 2023
1 мин.

Ксения Бородина ответила на упрек в путешествиях без детей

Ксения Бородина ответила на упрек в путешествиях без детей
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На упрек в путешествиях без детей ответила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) телеведущая Ксения Бородина.

«Я считаю, что мои дети не обделены отдыхом. Плюс это нормально — отдыхать без детей. Иначе дети вырастут, а вы не поймете, с кем остались наедине. Себя надо любить! Себя!» — заявила она в сторис в ответ на сообщение одного из подписчиков.

Ранее 39-летняя Бородина призналась в переживаниях из-за возраста. «Настроение прыгает, эмоции порой зашкаливают, хочется убежать и закрыться в комнате от всего», — поделилась она незадолго до дня рождения.

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