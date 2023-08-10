Ксения Бородина объяснила выбор одиноких женщин

Самореализацию как одну из причин женского одиночества назвала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ксения Бородина.

В ходе рубрики «Вопрос/ответ» подписчики поинтересовались у знаменитости, почему сейчас женщины часто выбирают жить в одиночестве, без партнера. «Стали хорошо зарабатывать, могут сами себя содержать, много над собой работают», — написала она.

По мнению Бородиной, женщины научились различать здоровые и абьюзивные отношения, а кроме того, не хотят быть с мужчинами, которые не желают взрослеть и отказываются признавать и решать психологические проблемы.

Ранее Ксения Бородина сравнила качество услуг в салонах красоты Европы и Москвы.