Государственный музей Востока раскроет «Тайну кубачинского браслета»
Москвичей пригласили на выставку работ семейной династии кубачинских ювелиров.
На выставку работ семейной династии кубачинских ювелиров Магомедовых-Изабакаровых с 26 по 27 июля приглашает москвичей Государственный музей Востока. Как сообщили «Мосленте» ее организаторы, там будет представлено более 130 работ заслуженного художника России Манабы Магомедовой, 16 работ ее супруга Кадыра Изабакарова и более 200 произведений их дочери, заслуженного художника Дагестана Лейлы Изабакаровой.
В экспозицию вошли экспонаты из Государственного музея Востока, Дагестанского музея изобразительных искусств, Национального музея Дагестана и из частных собраний.
Народный художник Дагестана и Грузии Манаба Магомедова (1928-2013) — первая и единственная женщина, полностью овладевшая «мужским» ремеслом кубачинских ювелиров и оружейников. Она долгое время прожила в Грузии, изучала ее историю, культуру и искусство и сумела на основе интеграции кубачинских и грузинских традиций создать свой оригинальный стиль.
«Около двухсот созданных ею произведений хранятся в музеях России, Грузии и других стран, более тысячи находятся в частных коллекциях», — напоминают организаторы выставки.
Ее муж и соавтор Кадыр Изабакаров родился в семье потомственных кубачинских ювелиров. Окончил Тбилисскую академию художеств. Он не только ювелир, но и дизайнер. Люстры, бра и панно его работы украсили Музей Дружбы народов в Тбилиси, гостиницу «Ленинград», Русский драматический и Кумыкский музыкально-драматический театры в Махачкале.
Их дочь и соавтор Лейла Изабакарова — известный в России и за ее пределами ювелир и дизайнер, окончила отделение промышленной графики факультета декоративно-прикладного искусства Тбилисской Академии художеств. Ее конек – работа с эмалями.
На серию работ «Фьюжн» ее вдохновили найденные в рабочем столе матери детали незавершенных ювелирных изделий, в частности, оставшиеся от дедушки инкрустированные растительным орнаментом газыри и элементы старинных украшений.
Селение Кубачи расположено в Дахадаевском районе Дагестана. С раннего Средневековья известно на Кавказе, Ближнем и Среднем Востоке своими ювелирами, кольчужниками и оружейниками.
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