Государственный музей Востока раскроет «Тайну кубачинского браслета»

На выставку работ семейной династии кубачинских ювелиров Магомедовых-Изабакаровых с 26 по 27 июля приглашает москвичей Государственный музей Востока. Как сообщили «Мосленте» ее организаторы, там будет представлено более 130 работ заслуженного художника России Манабы Магомедовой, 16 работ ее супруга Кадыра Изабакарова и более 200 произведений их дочери, заслуженного художника Дагестана Лейлы Изабакаровой.

В экспозицию вошли экспонаты из Государственного музея Востока, Дагестанского музея изобразительных искусств, Национального музея Дагестана и из частных собраний.

Народный художник Дагестана и Грузии Манаба Магомедова (1928-2013) — первая и единственная женщина, полностью овладевшая «мужским» ремеслом кубачинских ювелиров и оружейников. Она долгое время прожила в Грузии, изучала ее историю, культуру и искусство и сумела на основе интеграции кубачинских и грузинских традиций создать свой оригинальный стиль.