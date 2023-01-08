Самолет Пермь — Москва увяз в снегу во время взлета и попал на видео

«8 января 2023 года в 07:20 в аэропорту города Перми (Большое Савино) при выводе двигателей на режим взлета повело в сторону воздушное судно В-737, выполняющее рейс ДР 6512 по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево) авиакомпании "Победа"», — сообщили в ведомстве.

В самолете находились 183 пассажира, включая одного ребенка-инвалида и шесть членов экипажа. Всех их эвакуировали.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав пассажиров. На место выехал Пермский транспортный прокурор.

Ранее самолет Иркутск — Москва посадили в Новосибирске из-за агрессивного пассажира. По данным полиции, после взлета и набора высоты мужчина поднялся со своего места, начал ходить по салону и бить руками борт воздушного судна.