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11:04, 08 января 2023
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Самолет Пермь — Москва увяз в снегу во время взлета и попал на видео

Самолет Пермь — Москва увяз в снегу во время взлета и попал на видео
Фото: Telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура»

Самолет Пермь — Москва во время взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в снегу. Видео с места событий попало в Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«8 января 2023 года в 07:20 в аэропорту города Перми (Большое Савино) при выводе двигателей на режим взлета повело в сторону воздушное судно В-737, выполняющее рейс ДР 6512 по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево) авиакомпании "Победа"», — сообщили в ведомстве.

В самолете находились 183 пассажира, включая одного ребенка-инвалида и шесть членов экипажа. Всех их эвакуировали.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав пассажиров. На место выехал Пермский транспортный прокурор.

Ранее самолет Иркутск — Москва посадили в Новосибирске из-за агрессивного пассажира. По данным полиции, после взлета и набора высоты мужчина поднялся со своего места, начал ходить по салону и бить руками борт воздушного судна.

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