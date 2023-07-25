52-летняя Лера Кудрявцева показала на видео метод омоложения

Кудрявцева продемонстрировала зеленые ленты на лбу, висках, скулах и шее. «Я не потерялась, я здесь, в тейпах», — обратилась к подписчикам звезда.

Тейпы используются в косметологии для борьбы с морщинами и подтяжки кожи. Лентам приписывают способность улучшать приток крови и уменьшать тонус мышц лица.

Ранее Кудрявцева опубликовала видео из грязевой ванны. Она сообщила, что за три дня оздоровительного отпуска поправилась на пять килограммов.