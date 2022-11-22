Лера Кудрявцева раскрыла подробности столкновения с мошенниками

Подробности столкновения с телефонными мошенниками раскрыла в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) телеведущая Лера Кудрявцева. По словам звезды, аферисты действовали от имени ее подруги, живущей в США.

«11 ноября мне пишут в WhatsApp с американского номера: "Лерик, как дела?". Я спрашиваю, кто это. Мне отвечают — Наташа. А у меня реально есть в Америке такая приятельница», — рассказала Кудрявцева.

В переписке «Наташа» попросила телеведущую прислать ей 180 тысяч рублей, объяснив это трудностями с переводом денег в Штатах. Кудрявцева рассказала, что в тот день была «в запаре», и перевела нужную сумму, не разобравшись в ситуации.

Обман раскрылся, когда знаменитость нашла настоящий аккаунт своей приятельницы в соцсети и написала ей.

Ранее телеведущая сообщила, что стала жертвой мошенничества, но не стала раскрывать подробности случившегося. «Я лох года! Прошу выдать мне медаль. Развели», — написала Кудрявцева.