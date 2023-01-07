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17:25, 07 января 2023
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51-летняя Лера Кудрявцева продемонстрировала фигуру в купальнике

51-летняя Лера Кудрявцева продемонстрировала фигуру в купальнике
Фото: @leratv

51-летняя российская теле- и радиоведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева продемонстрировала подписчикам фигуру в купальнике. Снимком она поделилась в сторис в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Звезда позирует в открытом купальнике без бретелей светло-голубого цвета, стоя на песке на фоне скал и воды. В руках она держит темно-синий платок.

На данный момент артистка находится на отдыхе в граничащем с Объединенными Арабскими Эмиратами Омане, откуда активно публикует фотографии и видео.

Ранее видеозаписью топлес, сделанной на отдыхе на Мальдивах, поделилась с подписчиками российская балерина и певица Анастасия Волочкова.

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