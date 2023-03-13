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11:02, 13 марта 2023
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Лера Кудрявцева высказалась об эмиграции из России

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о планах остаться в России.

Лера Кудрявцева высказалась об эмиграции из России
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

О планах остаться в России заявила телеведущая Лера Кудрявцева в своем в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она сообщила, что не планирует эмигрировать.

«Я очень люблю свою страну. Со всеми ее недостатками. Здесь мой дом», — ответила телеведущая на вопрос подписчиков о том, хотела бы она переехать на постоянное место жительство в другую страну.

Ранее о переезде из России высказалась улетевшая в Израиль телеведущая Лариса Гузеева. Она призвала своих фолловеров не верить распространившимся в интернете слухам и подчеркнула, что не планирует уезжать из РФ навсегда.

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