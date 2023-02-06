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16:53, 06 февраля 2023
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Лариса Гузеева высказалась о переезде из России

Лариса Гузеева высказалась о переезде из России
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

О переезде из России высказалась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) улетевшая в Израиль телеведущая Лариса Гузеева.

«Я сейчас в вечернем Тель-Авиве на берегу моря. В абсолютном каком-то расслабленном кайфе. Гуляю. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь», — заявила она в сторис. Она призвала своих фолловеров не верить распространившимся в интернете слухам и подчеркнула, что не планирует уезжать навсегда.

«Может, я должна была в письменном виде отпроситься? Можно было мне столько пахать, и потом улететь на пять дней в безвизовую страну, в теплую, к морю, или нельзя? Разрешения не спросила…» — иронично заметила Гузеева.

Ранее о переезде из России высказалась телеведущая Анфиса Чехова. «Планы мои сильно зависят от того, где будет жить мой любимый человек», — заявила она.

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