Необычный предмет на фотографии кухни в СССР заинтересовал россиян

Необычный предмет на фотографии советской кухни 1950-х годов заинтересовал россиян и натолкнул их на воспоминания. Обсуждение появилось в Facebook-группе «Москва — та!».

На снимке изображена необжитая кухня в здании МГУ с обеденным столом, пустым шкафом, плитой и мойкой с двумя отделениями для раковин. Именно ее узнали многие комментаторы. Некоторые заявили, что подобная модель до сих пор стоит у них дома и продолжает исправно служить. «Отличная мойка! У нас стояла такая до недавнего времени и капремонта. До слез жалко было с нею расставаться, но сказали, что нельзя ее оставить из-за смены труб», — рассказала одна из пользовательниц.

Многие оценили аскетичность дизайна и функциональность сантехники на фото. «При наличии двух раковин процесс готовки упрощается: в одной можно складывать грязную посуду, а во второй почистить все необходимые для блюда продукты», — отметили в комментариях. Другая юзерша добавила, что раковина нравится ей из-за винтажного стиля, отражающего дух времени.

Ранее у москвичей пробудило воспоминания архивное фото девушки на советской кухне.