Сегодня в 03:29
1 мин.

Необычный предмет на фотографии кухни в СССР заинтересовал россиян

Люди /
Необычный предмет на фотографии кухни в СССР заинтересовал россиян
Фото: Яков Халип / РИА Новости

Необычный предмет на фотографии советской кухни 1950-х годов заинтересовал россиян и натолкнул их на воспоминания. Обсуждение появилось в Facebook-группе «Москва — та!».

На снимке изображена необжитая кухня в здании МГУ с обеденным столом, пустым шкафом, плитой и мойкой с двумя отделениями для раковин. Именно ее узнали многие комментаторы. Некоторые заявили, что подобная модель до сих пор стоит у них дома и продолжает исправно служить. «Отличная мойка! У нас стояла такая до недавнего времени и капремонта. До слез жалко было с нею расставаться, но сказали, что нельзя ее оставить из-за смены труб», — рассказала одна из пользовательниц.

Многие оценили аскетичность дизайна и функциональность сантехники на фото. «При наличии двух раковин процесс готовки упрощается: в одной можно складывать грязную посуду, а во второй почистить все необходимые для блюда продукты», — отметили в комментариях. Другая юзерша добавила, что раковина нравится ей из-за винтажного стиля, отражающего дух времени.

Ранее у москвичей пробудило воспоминания архивное фото девушки на советской кухне.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.