Москвичка показала популярную на Ближнем Востоке куклу

Популярную на Ближнем Востоке куклу показала «Мосленте» радиожурналист, арабист и преподаватель РУДН Лина Андрейченко. Она с мужем хранит воспоминания о путешествиях, поскольку по-настоящему влюбилась в восток.

Москвичка отметила, что в их квартире от прошлых жильцов остался шкаф-кровать. Практически все место там используется для хранения. «Книги здесь в основном арабские, а еще — табличка, которую Саша принес из старой библиотеки. А вот сувениры из разных поездок, хоть их и очень много, надежно убраны. Например, тут у меня спрятана Барби в хиджабе и национальном иорданском костюме», — сказала Андрейченко.

Собеседница «Мосленты» отметила, что планирует украсить сувенирами стены, но пока у пары нет перфоратора, чтобы надежно повесить полки. На кухне, например, между фотографиями и красочными магнитами на холодильнике висит записка для ее мужа с признанием в любви на арабском и ответом супруга.

Ранее москвичка раскрыла отношение к мигрантам на севере столицы. «У нас здесь живет много переселенцев, но никаких неудобств мы от этого не испытываем. Все с точностью до наоборот — вот они приехали, и в районе стало как-то чище», — призналась жительница Москвы.