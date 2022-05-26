Артист цирка, клоун и дрессировщик Юрий Куклачев отреагировал на информацию об отъезде из России. В интервью «Собеседнику» артист подчеркнул, что подобные сведения о нем распространяют недоброжелатели.

По информации источника, знаменитого клоуна заметили в Израиле. Из-за чего в актерской среде стали распространяться слухи об эмиграции артиста. По словам самого Куклачева, он недавно действительно вернулся из Иерусалима, однако был там с кратковременным визитом, чтобы увидеть Благодатный огонь. «А в этом году, как только я приехал на Святую Землю, мои злопыхатели тут же начали говорить: "Все, он уехал из России!" Но я не уехал, я просто выезжал на время!», — объяснил артист.

Дрессировщик признался, что у него было много возможностей уехать из страны, однако ни одной из них он не воспользовался. «Меня приглашали выступать политики разных стран и городов. Во Францию, например, меня в свое время позвал сам экс-президент Жак Ширак. Каждый считал за честь пригласить такого необычного артиста. А я всегда был скромным. В 1989 году у меня был контракт на пять лет с заказчиками из Лас-Вегаса. Я мог бы навсегда остаться в Америке, получить там гражданство, иметь яхту и другие богатства. Но я даже в то время не уехал из России. А сейчас тем более. Когда у меня тут свой театр, как я могу куда-то уехать?! Об этом не может быть и речи!», — рассказал Куклачев.

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