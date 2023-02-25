Молодая жена Петросяна примерила кукольный образ

Кукольный образ примерила и показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) молодая жена юмориста Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова.

«Из девушки в куклу за 30 секунд!» — подписала она опубликованное в ленте видео. «Это все для моей радости», — объяснила она подписчикам в комментариях.