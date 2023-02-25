Молодая жена Петросяна примерила кукольный образ
Кукольный образ примерила и показала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) молодая жена юмориста Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова.
«Из девушки в куклу за 30 секунд!» — подписала она опубликованное в ленте видео. «Это все для моей радости», — объяснила она подписчикам в комментариях.
Юзеры отреагировали на увиденное по-разному — одни сравнили Брухунову с Барби, другие с овечкой Долли.
«Вы такая чудная! Но вы мне очень нравитесь», «Здорово увидеть себя в новом образе», «Смена образа и стиля — это всегда что-то новенькое в этой суетной жизни. Остановка посмотреть на себя другую», «В любом образе вы красотка», «Всегда удивляете», «Чисто Барби!», «Какие классные кудряшки», «Привет, овечка Долли», «Очень красиво и свежо! Вам очень к лицу кудри!» — написали фолловеры жены Петросяна в комментариях. Некоторые высказали мнение, что мелкие кудри ей совсем не идут.
Ранее фото жены Петросяна без одежды сравнили с картиной венецианского художника. «Пока вы украшаете свои ленты цветами, я украшаю свою собой!» — подписала она публикацию.