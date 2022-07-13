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Искусствовед рассказал о плохом культурном коде московских окраин

Искусствовед рассказал о плохом культурном коде московских окраин
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

О том, почему у московских окраин плохой культурный код, «Мосленте» рассказал литературовед, филолог, преподаватель, экскурсовод, автор собственного YouTube-канала PunkMonk и главный редактор канала-альманаха Artifex Николай Жаринов. Атмосферу окраин он описал на примере родного района Вешняки.

«Изначально здесь давали квартиры, во-первых, военным, во-вторых, бывшим заключенным, которые эти дома и строили, а в-третьих, рабочим местного завода. Эти люди и задавали здесь культурный код», — объяснил Жаринов. Он сообщил, что сам вырос в этом районе и до сих пор живет там.

Герой интервью добавил, что негативную атмосферу Вешняков отчасти сглаживают усадьба Кусково и другие места для прогулок. Искусствовед заявил, что центр столицы и спальные районы — это «два разных мира», практически не пересекающихся.

«Есть районы, которые строятся, как спутники. И там нет ничего, кроме этих высотных коробочек, куда люди приезжают исключительно для того, чтобы поспать», — отметил Жаринов. Он заключил, что подобные места существуют «немного не для людей».

Ранее своим мнением о столичных «спальниках» поделился известный певец и композитор Петр Налич.

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