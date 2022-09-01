Москвич выставил на продажу «счастливую» пятитысячную купюру за миллионы рублей

Пятитысячную купюру за миллионы рублей выставил на продажу москвич. Такой лот он опубликовал на популярной интернет-платформе для размещения объявлений.

«Продаю счастливую купюру! Уникальная, одна в своем роде. Пишите свои предложения. Желаю всем счастья и здоровья! Купюру отдаю только в счастливые руки!» — сообщается в описании товара.

Продавец назвал банкноту «счастливой» из-за номерного знака 7777777. Собственно, именно это число и стало ценой лота — 7 миллионов 777 тысяч 777 рублей. При этом продавец оставил за покупателем возможность предложить свою цену.

Ранее уличное объявление от подмосковного школьника умилило россиян. Мальчик написал, что готов ухаживать за домашними питомцами соседей за небольшое денежное вознаграждение.