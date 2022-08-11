Уличное объявление от подмосковного школьника умилило россиян

В поселке Снегири заметили необычное уличное объявление от школьника. Сообщение, умилившее россиян, выложили в Telegram-канале «Подмосковье сегодня».

Мальчик написал, что готов ухаживать за домашними питомцами соседей за небольшое денежное вознаграждение. В объявлении школьник указал, что может водить на прогулку, мыть лапы и делать уборку за собаками мелких и средних пород, а также проиллюстрировал свое послание рисунком пса, похожего на бигля.

Пост с предложением услуг ребенка набрал десятки восхищенных реакций фолловеров. «Молодец! Такие инициативы нужно поддерживать», — отметили в комментариях.

Ранее пользователей сети тронуло необычное объявление о поиске женщины от одинокого пенсионера. Мужчина прикрепил послание к стенду, установленному на тротуаре.