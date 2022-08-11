Город
Сегодня в 06:34
1 мин.

Уличное объявление от подмосковного школьника умилило россиян

Уличное объявление от подмосковного школьника умилило россиян
Фото: Подмосковье сегодня

В поселке Снегири заметили необычное уличное объявление от школьника. Сообщение, умилившее россиян, выложили в Telegram-канале «Подмосковье сегодня».

Мальчик написал, что готов ухаживать за домашними питомцами соседей за небольшое денежное вознаграждение. В объявлении школьник указал, что может водить на прогулку, мыть лапы и делать уборку за собаками мелких и средних пород, а также проиллюстрировал свое послание рисунком пса, похожего на бигля.

Пост с предложением услуг ребенка набрал десятки восхищенных реакций фолловеров. «Молодец! Такие инициативы нужно поддерживать», — отметили в комментариях.

Ранее пользователей сети тронуло необычное объявление о поиске женщины от одинокого пенсионера. Мужчина прикрепил послание к стенду, установленному на тротуаре.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.