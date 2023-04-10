Бородина назвала причину развода с Курбаном Омаровым

Причину развода с бывшим мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым назвала в интервью Надежде Стрелец в передаче на YouTube российская телеведущая Ксения Бородина. Она рассказала, что приняла решение уйти от мужа после его подтвержденных частным детективом многочисленных измен.

«Женщин было какое-то неимоверное количество. Это потом все повсплывало», — заявила она.

По словам Бородиной, о неверности супруга ей говорили их общие знакомые, однако телеведущая долго не воспринимала всерьез эту информацию, так как хотела сохранить семью ради общей дочери Теоны. Телеведущая призналась, что из-за постоянного обмана со стороны мужа она все время была злой и нервной, но теперь, когда она полностью оправилась от развода, звезда чувствует себя гораздо лучше.

Ранее Бородина высказалась о самооценке любовниц женатых мужчин. Она сравнила таких женщин с собачками.