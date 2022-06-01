Эндокринолог Павлова сравнила курение с эвтаназией

С эвтаназией сравнила курение в личном Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она рекомендовала своим пациентам как можно быстрее бросить курить во избежание негативным последствиям.

По словам Павловой, рак легких вызван именно курением в 80 процентах случаев, рак гортани — в 77 процентах. Курение становится причиной в половине случаев рака пищевода, ротовой полости и мочевого пузыря, в четверти случаев рака печени, и в каждом десятом случае рака толстой кишки.

Кроме того, курение способствует развитию хронического бронхита и сердечно-сосудистых болезней — главной причиной смертности сегодня, отметила эндокринолог. При этом большой урон здоровью наносится и близким курильщика.

«Возможно, вас укрепит в желании бросить курить тот факт, что безопасного уровня табачного дыма не существует. Курите вы, а дышат все вокруг, ваши родные и близкие, дети. И у грудничков, например, он может вызвать внезапную смерть», — объяснила Павлова.

Если трудно самостоятельно бросить курить, врач рекомендует воспользоваться вспомогательными средствами, например, купить в аптеке специальные таблетки или никотиновые пластыри. «Отказ от курения — это важная поворотная точка, начало новый здоровой жизни», — добавила специалист.

Ранее эндокринолог Павлова назвала способы предотвратить растягивание желудка. Важно тщательно пережевывать пищу и медленно пить воду. Тогда человек быстро насытится, не переест, избежит тяжести в желудке и давления на стенки органа.