Нарколог развеял миф о меньшем вреде курения кальяна

Мифы о меньшем вреде кальяна по сравнению с курением обычных сигарет развеял в разговоре с «Мослентой» заведующий Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Депздрава столицы, врач-психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Олег Кутушев. По его словам, это просто подмена средства доставки никотина.

«Любитель кальяна получает в процессе курения гораздо больше токсических веществ, чем обычный курильщик. Один сеанс курения кальяна длиться в среднем 30-60 минут и поставляет в организм в несколько раз больше дыма, чем курение сигарет за тот же период», — сообщил он.

Врач напомнил, что кальян обычно употребляют в компании, передавая мундштук друг другу. И это способствует распространению вирусов и бактерий, возбудители которых хорошо распространяются во влажной и теплой среде. Кроме того, увлечение кальяном повышает риски онкологических заболеваний легких и верхних дыхательных путей.

«При курении кальяна смолы, никотин, деготь и прочие токсические вещества попадают в организм в меньшем количестве, чем при курении сигарет. Однако, перечисленные риски, а также ударная доза угарного газа, способны нанести гораздо больший вред и привести к серьезным последствиям, чем потребление обычных сигарет», — сказал он.

Ранее врач назвал смертельную для человека дозу никотина и рассказал, как она рассчитывается.