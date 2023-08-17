05:25, 17 августа 2023
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Курьер «фастфуда для господ» в московском метро попал на видео
Необычный наряд курьера в московском метро восхитил пользователей сети.
Курьер «Бургер Кинга» в необычном наряде прокатился в московском метро и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» Образ доставщика еды восхитил пользователей сети.
«Фастфуд для господ», «Ну какой он интеллигентный», «Экстравагантно», «Главное, чтоб на дуэль не вызвали из-за недопеченной пиццы», «Хотела бы я, чтоб мне такой курьер обед доставил», «"Бургер Кинг" знает о том, как интеллигентно подать фастфуд», «Овсянку везет», — прокомментировали юзеры.
На кадрах мужчина во фраке и черной шляпе с рюкзаком с едой на спине и контейнером в руке едет на эскалаторе, высоко подняв голову.
Ранее была раскрыта средняя зарплата курьеров в Москве.